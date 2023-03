DiskInternals Access Recovery to program do naprawy uszkodzonych baz danych programu Microsoft Acces. W odróżnieniu od innych narzędzi tego typu, aplikacja nie ogranicza swojej pracy do ustalania bazy danych nagłówków lub naprawy uszkodzonych struktur. Program rekonstruuje całą strukturę bazy danych poprzez podzielenie rekordów bazy danych.

Narzędzie zostało wyposażone w specjalny "silnik", który skanuje powierzchnię dysku twardego w celu zlokalizowania i odzyskania wszystkich elementów. Program potrafi przywrócić dane nawet po poważnym uszkodzeniu dysku. DiskInternals Access Recovery nie zmienia oryginalnej bazy danych MDB, zawsze tworzy nową bazę danych w MS Access 2000-2003.