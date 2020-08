Opis Advanced PSD Repair 2.1

Advanced PSD Repair to w pełni darmowe narzędzie przeznaczone do naprawy uszkodzonych plików PSD. Aplikacja pozwala w prosty sposób odzyskać projekty stworzone w Adobe Photoshop, które przypadkiem zostały uszkodzone. Obsługa programu jest banalnie prosta wystarczy podać plik PDS który chcemy naprawić, następnie określić miejsce zapisu odzyskanego projektu i wybrać opcje 'Start Repair'.

Uwaga:

Darmowa wersja wyłącznie do użytku osobistego.