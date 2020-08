Opis Advanced Outlook Repair 7.5

Advanced Outlook Repair to niewielkie narzędzie służące do naprawy uszkodzonych plików z ustawieniami osobistymi w programie MS Outlook (*.pst). Aplikacja odzyskuje pliki, przygotowane w następujących wersjach MS Outlook: 97, 98, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 i nowsze. Obsługa programu jest banalnie prosta, wystarczy podać plik który chcemy naprawić, następnie określić miejsce jego zapisu i wybrać opcje 'Start Repair'. Aplikacja odzyskuje pliki w postaci dokumentów tekstowych, RTF, HTML, załączników. Dzięki Advanced Outlook Repair będziemy w stanie przywrócić utracone wiadomości, foldery, kalendarz, ustalone terminy i kontakty

Uwaga:

Darmowa wersja wyłącznie do użytku osobistego.