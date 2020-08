Opis Advanced Access Repair 3.0

Advanced Access Repair to niewielkie narzędzie służące do naprawy uszkodzonych baz danych, przygotowanych w programie MS Access (*.mdb). Aplikacja odzyskuje bazy danych, przygotowane w następujących wersjach MS Access: 95, 97, 2000, XP, 2003 i 2007 i nowsze. Obsługa programu jest banalnie prosta wystarczy podać plik który chcemy naprawić, następnie określić miejsce zapisu odzyskanej bazy i wybrać opcje 'Start Repair'.

Uwaga:

Darmowa wersja wyłącznie do użytku osobistego.