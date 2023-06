Aplikacja zapewniająca dostęp do serwisu medialnego MEGOGO, który w Polsce wystartował w lutym 2023 roku. Znajdziemy w nim mnóstwo filmów, seriali, kreskówek, wiadomości z każdej dziedziny oraz programy sportowe i telewizyjne.

Z poziomu aplikacji możemy oglądać takie kanały telewizyjne jak TVN, Polsat, TV Puls, Canal+ Sport 5, BBC First, MiniMini+, Disney Channel, National Geographic, TVN24 i Polsat Viasat History. Znajdziemy tu również najpopularniejsze polskie i zagraniczne programy rozrywkowe, , a także najwyżej oceniane treści edukacyjne, muzyczne, rozrywkowe, przygodowe i treści 18+.

Możemy oglądać popularne filmy i znane klasyki w wielu gatunkach - Komedia, Fantasy, Horror czy Dramat. Oprócz tego, otrzymamy dostęp do bogatej biblioteki bajek dla dzieci. Dzieci znajdą tu swoje ulubione postacie Disneya, Buzza Astrala, Małą Syrenkę, Aladyna, a także Garfielda, Baranka Shaun, Misia Paddingtona, Pszczółkę Maję czy My Little Pony.

W MEGOGO możemy kontrolować każdy oglądany materiał lub transmisje. Wstrzymywać, przewijać i oglądać ulubione momenty oraz odtwarzać nagrania nawet przez 14 dni.

Jeden abonament na 5 urządzeń. Możliwość podłączenia do konta MEGOGO nawet 5 różnych urządzeń, w tym laptopa, telewizora Smart TV lub tabletu, dzięki czemu cała rodzina i przyjaciele również mogą cieszyć się swoimi ulubionymi filmami. Możemy oglądać filmy, programy telewizyjne i animacje nawet na 5 urządzeniach jednocześnie, a mecze piłkarskie - na 2 urządzeniach.