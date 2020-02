DVBViewer to aplikacja umożliwiająca oglądanie telewizji na komputerze. Oprócz tego program pozwala na słuchanie w wysokiej jakości internetowych stacji radiowych. Oprogramowanie zawiera też niezbędne narzędzia do zgrywania audio i wideo na dysk twardy oraz konwertowania ich do odpowiedniego formatu (MPG, AC3, MP2, TS itp).



Program DVBViewer obsługuje również cyfrową telewizję naziemną DVB-T, dzięki czemu będzie niezwykle przydatny, w momencie kiedy polska telewizja publiczna przejdzie z telewizji analogowej do cyfrowej. Aplikacja posiada prosty i przyjazny interfejs i nie powinien sprawić nikomu kłopotów podczas obsługi. Jest dużo łatwiejszy do opanowania niż obecnie najpopularniejsze programy do odbioru DVB-T – ProgDVB czy DVB Dream. Kolejną wyróżniającą się cechą programu jest możliwość oglądania dwóch kanałów telewizyjnych jednocześnie. DVBViewer wspiera nie tylko telewizję DVB-T ale również inne satelity z całego świata.



Uwaga:

W wersji testowej programu wyłączono obsługę nagrywania stacji radiowych i telewizji oraz nałożono wiele innych ograniczeń.