jetVideo to bezpłatny i szybki odtwarzacz multimedialny. Oferuje możliwość odtwarzania różnych plików wideo oraz konwertowania ich pomiędzy popularnymi formatami. Charakteryzuje się prostym i czytelnym interfejsem, obsługą najpopularniejszych formatów multimedialnych oraz wsparciem dla wielu funkcji, które są również używane przez inne oprogramowanie tego samego producenta – jetAudio.

Odtwarzacz jetVideo obsługuje również dodatkowe ścieżki dźwiękowe dołączone do materiałów wideo. Odtwarza filmy CD i DVD oraz wspiera zewnętrzne napisy do filmów w różnych formatach. W jego zasobach znajdziemy też filtry do poprawiania wyświetlanego obrazu wideo, efekty dźwiękowe oraz wbudowany equalizer do usprawniania wydobywanego brzmienia. jetVideo obsługuje następujące formaty wideo – WAV, MPEG, AVI, MOV, DivX czy MKV.

Użytkownicy mogą również dostosować parametry wyświetlanego obrazu, czyli ustawić rozdzielczość obrazu i jego proporcję, a także skorzystać z dodatkowych ustawień konfiguracyjnych DirectShow.