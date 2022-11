Zoom Player Free to darmowa wersja popularnego odtwarzacza plików audio i wideo. Obsługuje wiele znanych formatów, takich jak DIVX, XVID, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VCD, SVCD, RealVideo, QuickTime, Flash (SWF) oraz Audio CD.



Odtwarzacz Zoom Player wyglądem przypomina KMPlayer, Interfejs jest czytelny i przejrzysty. Wszystkie niezbędne opcje do konfiguracji aplikacji są poukładane, dzięki czemu nie będziemy mieli problemów z jego ustawieniami. Posiada 10-pasmowy korektor z cyfrowym wzmacniaczem dźwięku, narzędzie do odtwarzania DVD z dysku lub sieci lokalnej oraz funkcję zapamiętywania i wznawiania ostatniej oglądanej sceny w filmie.



Obsługuje wszystkie formaty napisów, w tym oczywiście również SRT. Możemy w nim ustawić dogodną rozdzielczość oglądanego filmu – 16:9, 16:10 i nie tylko. Do poprawnego działania aplikacji potrzeba bibliotek DirectX, które można pobrać z działu Biblioteki.



Warto dodać, że w naszej bazie plików znajdziemy również Zoom Player w wersji MAX.



Uwaga:

Przy pierwszym uruchomieniu programu zostaniemy poproszeni o instalację dodatkowych języków i kodeków. Wystarczy zaznaczyć język polski, a po chwili program automatycznie pobierze spolszczenie. Istnieje również możliwość pobrania spolszczenia z naszej bazy plików.