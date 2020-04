VLC Media Player Portable to przenośna wersja znakomitego odtwarzacza plików multimedialnych. Program można uruchomić bezpośrednio z pamięci przenośnej podłączonej pod USB (np. pendrive).



VLC media player (VideoLAN) jest odtwarzaczem multimedialnym współpracującym z wieloma formatami audio oraz video. Wśród obsługiwanych formatów znajdują się MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, MP3, OGG, DVD, SVCD, Audio CD, MP4 / MOV / 3GP, ASF / WMV / WMA, FLV (Flash), FLAC, Matroska (MKV), itd.



Warto również dodać, że VLC wspiera odtwarzanie napisów do filmów. Możliwe jest definiowanie kodowania tekstu napisów oraz dostosowanie ich rozmiaru do własnych preferencji. Program posiada zestaw skrótów klawiszowych które znacznie ułatwiają obsługę odtwarzacza podczas oglądania w trybie pełnoekranowym.



Kolejną funkcją na którą warto zwrócić uwagę jest opcja robienia zrzutów ekranu z oglądanego nagrania. Domyślnie zapisywane są one do formatu PNG więc posiadają wysoką jakość.



Aplikacja może być również używana jako tzw. serwer służący do transmisji "unicastowych" jak również "multicastowych" (protokoły IPv4, IPv6). Program obsługuje również wiele formatów wyświetlania napisów.



W najnowszej wersji dodano wsparcie dla formatu Blu-ray, a także dla procesorów wielordzeniowych. Usprawniono dekodowanie obrazu H.264, MPEG-4 i WebM oraz całkowicie przebudowany interfejs użytkownika wraz z opcjami konfiguracyjnymi. Dodano nowy kod renderujący "Twoflower" odpowiedzialny za odtwarzanie wideo i obsługę napisów. Doczekał się on również nowych filtrów, które polepszają jakość odtwarzanego obrazu.