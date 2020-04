QQ-Player to wysokiej klasy darmowy odtwarzacz multimedialny, przeznaczony do odtwarzania plików audio i wideo. Aplikacja służy także do wykonywania zrzutów ekranu z odtwarzanego materiału wideo oraz umożliwia konwertowanie plików multimedialnych do innych formatów. QQ Player może być też używany do podglądu napisów dołączanych do niektórych filmów.



Odtwarzacz QQ Player pozwala na łączenie lub dzielenie plików wideo, a także umożliwia tworzenie animowanych gifów. Charakteryzuje się wygodnym w obsłudze interfejsem użytkownika, który oferuje możliwość zmiany wyglądu całego odtwarzacza. Oprócz tego wspomaga kompresowanie plików multimedialnych do mniejszych rozmiarów oraz pozwala tworzyć czytelną listę zawierającą wszystkie pliki audio i wideo.



QQ Player obsługuje następujące formaty plików: SWF, FLV, MKV, VOB, AVI, MP4, MOV, RM, RT, QT, RPM, WMP, 3G2, 3GP, MTS, ASF, M4B, M1V, M4P, M2V, M4V, DIVX, M2TS, RMVB, MPEG, MPEG4 i wiele innych.