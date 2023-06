Musictube to niewielka aplikacja do odtwarzania muzyki, która udostępniana jest na serwisie YouTube. Podstawową zaletą jest to, że nie trzeba uruchamiać przeglądarki internetowej, a przy okazji zyskujemy całkiem bogatą paletę funkcji.

Musictube oferuje dobrej jakości wyszukiwarkę z możliwością podpowiadania fraz, wyświetlanie klipów w różnej jakości obrazu, odtwarzanie w kolejności losowej lub zapętlanie wybranego utworu.

Zainteresowani mogą także skorzystać z funkcji udostępniania informacji do Facebooka, Twittera lub innego portalu społecznościowego. Musictube działa również w trybie pełnoekranowym. Sterowanie odbywa się za pomocą standardowych przycisków przewijania czy odtwarzania.

Oprogramowanie dostępne jest w 20-dniowej wersji testowej. Dodatkowym ograniczeniem jest możliwość umieszczenia do 15 utworów na liście odtwarzania.