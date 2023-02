MusicBee to darmowy program do zarządzania i odtwarzania muzyki na komputerze. Oprócz tego idealnie się nadaje do słuchania audiobooków i internetowych stacji radiowych, a także organizowania kolekcją muzyki na twardym dysku. Aplikacja umożliwia również synchronizowanie danych z przenośnymi odtwarzaczami multimedialnymi. Korzysta z internetu, w celu pobrania informacji na temat aktualnie odtwarzanej muzyki.



Program oferuje ogromną ilość przydatnych narzędzi do odtwarzania muzyki i zarządzania biblioteką multimediów. Warto również wspomnieć o możliwościach zmiany wyglądu interfejsu graficznego i zgrywania danych z płyt CD i DVD do formatu MP3, OGG, FLAC i WMA. MusicBee posiada też przyzwoity odtwarzacz do słuchania muzyki i stacji radiowych. Znajdziemy w nim funkcję do pobierania okładki i tekstów piosenek z Internetu, a także efektowne wizualizacje, które towarzyszą użytkownikowi podczas słuchania dowolnego utworu muzycznego. Program może być uruchamiany w trzech trybach. W pełnym ekranie ze wszystkimi włączonymi funkcjami, kompaktowym (wzorowanym na programie Aimp) oraz w postaci niewielkiego paska na pulpicie systemowym.