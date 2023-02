to multiplatformowy odtwarzacz multimedialny, bazujący na mpv i ImGui.

Oferuje wsparcie dla niemal wszystkich rodzajów plików multimedialnych, w tym również audio oraz obsługę płyt DVD i Blu-Ray.

To, co wyróżnia odtwarzacz na tle konkurencyjnych playerów, to wbudowane narzędzia do edycji odtwarzania. Zawiera między innymi możliwość skalowania obrazu wideo, modyfikowanie rozmiaru - czyli proporcji.

ImPlay oferuje dekodowanie wideo GPU, wysokiej jakości wyjście wideo, obsługę skryptów Lua i Javascript oraz oferuje dostęp do interfejsu z wiersza poleceń.

ImPlay zapewnia nowoczesny i bardzo wygodny w obsłudze interfejs, w którym znajdziemy wiele przydatnych narzędzi do obsługi plików wideo. Przede wszystkim warto wspomnieć o ustawieniach korektora audio i wideo, otwieranie okien dialogowych dla plików i folderów, a także wygodne uruchamianie materiałów za pomocą adresu URL czy ścieżki ze schowka systemowego.

Odtwarzacz bez problemów radzi sobie z uruchamianiem plików w formacie ISO, a także oferuje wizualny widok parametrów odtwarzacza mpv.