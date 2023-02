DivX Plus Player to zaawansowany odtwarzacz plików video. Program doskonale nadaje się do odtwarzania filmów w formacieHD, 4K i DivX HEVC.

Zoptymalizowany również pod kątem odtwarzania standardowych formatów multimedialnych – DivX, AVI, MKV, MOV, MP4, DivX, XviD czy H.264. Odtwarzacz umożliwia też strumieniowe przesyłanie treści multimedialnej do wszystkich urządzeń podłączonych zgodnych z technologią DLNA. Pozostałe zalety Playera to przełączanie się pomiędzy ścieżkami dźwiękowymi, włączanie zewnętrznych napisów czy błyskawiczne przejście do ulubionej sceny.

Program DivX Player dostępny jest w pakiecie DivX Plus Software. Aby go zainstalować należy w instalatorze zaznaczyć "DivX Player".