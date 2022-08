UPDF to darmowy edytor plików PDF, który obsługuje edycję tekstu i obrazów, przeglądanie dokumentów, zarządzanie stronami oraz konwertowanie plików PDF.

Program UPDF pozwala zaznaczać, podkreślać oraz usuwać tekst, dodawać notatki czy dymki tekstowe lub wzory. Istnieje również możliwość dodawania pieczątek, sygnatur oraz innej grafiki za pomocą kilku kliknięć. Oprogramowanie oferuje zaawansowane narzędzia do edycji dokumentów PDF. Pozwalają one nie tylko edytować tekst i obrazki, ale także formatować styl, czcionki, kolor czy rozmiar. UPDF daje użytkownikow w pełni wgląd nad przeglądanym dokumentem, w którym to można dodawać, usuwać, przesuwać, obracać elementy dokumentu.

UPDF konwertuje przeskanowane PDF na dokumenty Word, PowerPoint, Excel, plik tekstowy, PDF/A, HTML, XML i wiele innych.

Wersja darmowa oferuje ograniczoną funkcjonalność. Wymagana jest rejestracja darmowego konta. W wersji darmowej możemy zapisywać zmiany w jednym dokumencie (raz dziennie!). Oprócz tego można konwertować 5 plików PDF oraz czytać i przeglądać dokumenty.