to profesjonalny edytor plików PDF, oferujący wszystko co potrzebne do przeglądania, edycji i zabezpieczania plików PDF.

Za pomocą aplikacji możemy edytować tekst i obrazy, konwertować dokumenty do formatu ePub, Excel czy Word, a nawet kontrolować strukturę pliku, projektu oraz całej zawartości pliku PDF.

PD Extra usprawnia wypełnianie formularzy i podpisywanie certyfikatów w plikach PDF oraz pozwala dodawać komentarze, adnotacje oraz inne informacje do każdego edytowanego dokumentu.

Uwaga:

Wersja darmowa oferuje przeglądanie, i dodawanie adnotacji w plikach PDF, wypełnianie i podpisywanie formularzy oraz 5GB darmowej przestrzeni na dysku MobiDrive.