PDFCool Studio to rozbudowane oprogramowanie do tworzenia i konwertowania plików PDF na komputerze. Przy użyciu tego programu możemy szybko i łatwo przeglądać dowolne dokumenty zapisane w formacie PDF.



Program umożliwia też tworzenie dokumentów do formatu PDF, a także modyfikowanie ich przy użyciu łatwego w obsłudze edytora. Oprócz tego użytkownicy mogą szyfrować i deszyfrować dowolne dokumenty oraz konwertować pliki DOC, HTM, PPT, XLS, DWG, JPG do formatu PDF. Warto też wspomnieć o wbudowanej funkcji umożliwiającej tworzenie plików PDF z gotowych stron internetowych (zawierających teksty lub inne elementy graficzne).



PDFCool Studio posiada też mnóstwo przydatnych opcji i narzędzi do zarządzania i modyfikowania dokumentów. Umożliwiają one między innymi łączenie stron i wyodrębnianie elementów, obracanie i nakładanie różnych znaków wodnych, a także konwertowanie dowolnych stron z pliku PDF. Za pomocą programu możemy również łatwo zaznaczać i podkreślać słowa w tekście lub kopiować je do schowka systemowego. Aplikacja posiada aż 17 różnych funkcji do przetwarzania stron w dokumencie PDF.