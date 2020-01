PDF24 Creator to bezpłatne narzędzie do tworzenia dokumentów PDF w systemie operacyjnym Windows. Program jest banalnie prosty w obsłudze i co najważniejsze bardzo skuteczny. Po instalacji tworzy wirtualną drukarkę, która służy do drukowania przekonwertowanego dokumentu PDF.



Program PDF24 Creator posiada wszystkie niezbędne funkcje do konwersji i edycji plików PDF. Oprócz standardowych ustawień, oferuje również możliwość zabezpieczenia dokumentu hasłem oraz wstawiania niezbędnych informacji o autorze tekstu. W programie możemy też dodać znak wodny, wybrać odpowiednią czcionkę oraz co jest bardzo istotne – ustawić rozdzielczość przy zapisie pliku PDF.



Aplikacja umożliwia również przechwytywanie zrzutów ekranu i zapisywanie pojedynczych stron z dokumentu PDF. Obsługuje między innymi takie formaty jak: PDF/A, PDF/X, PS, EPS, PCL, PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF i PSD. Warto dodać, że konwertuje też obrazki w wysokiej jakości do formatu PDF i pozwala na szybkie przesyłanie utworzonych dokumentów przez e-mail. PDF24 Creator jest niezwykle szybką aplikacją. Wystarczy przenieść dowolny plik tekstowy do programu, a po chwili zostanie automatycznie przekonwertowany do formatu PDF. Nadaje się idealnie do przetwarzania dokumentów z Worda, Excela i PowerPointa.