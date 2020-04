Nitro Pro (Nitro PDF) to kompletny pakiet do tworzenia, przeglądania, edycji oraz konwersji plików w formacie PDF.



Interfejs programu zbliżony jest do tego znanego z Microsoft Office 2013, dzięki czemu praca z programem jest bardzo intuicyjna. Aplikacja posiada bardzo szeroką funkcjonalność od edycji plików po ich konwersję do różnych formatów. Pozwala na konwersję PDF do formatu Microsoft Word czy rich text. Podczas konwersji zachowuje strukturę, kolorystykę oraz czcionki z oryginalnego dokumentu.



Istotnym elementem programu jest możliwość edycji dokumentów PDF. Możliwa jest zmiana zawartości dokumentu czy dodawanie nowych elementów. Program umożliwia również tworzenie dokumentów formularzy z polami do wpisania tekstu. Tworzone pliki mogą być zaszyfrowane hasłem. W aplikacji dostępna jest funkcja łączenia plików PDF. Z łatwością konwertuje pliki PDF do formatów Worda i RTF z przemysłową szczegółowością, pozwalającą na szybką reedycję zawartości w programach Microsoft Word, WordPerfect, OpenOffice i innych.





Program oferuje optyczne Rozpoznawanie Tekstu (OCR) - stworzone pliki możesz przeszukiwać, edytować, komentować i kopiować z dokumentów papierowych oraz opartych o obraz. Z OCR-em już nigdy nie będziesz musiał przepisywać żadnego tekstu. Szybko i łatwo stworzysz pliki PDF, idealne do szybkiej

