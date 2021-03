Infix PDF Editor stworzono do edycji plików PDF szybko i profesjonalnie. Podczas uruchomienia programu musimy podjąć decyzję, czy wybrać tryb standardowy, czy profesjonalny. Program umożliwia edycję, konwertowanie każdego rodzaju dokumentu tekstowego do PDF. Ponadto możemy łączyć ze sobą pliki PDF a także eksportować do ePub, HTML, RTF. Na tym nie koniec możliwości oprogramowania, bowiem każdy PDF opatrzymy również swoimi komentarzami czy dodamy różnego rodzaju oznaczenia.

Infix PDF Editor oferuje również możliwość edycji plików graficznych znajdujących się w PDF. Dokonamy zmiany koloru, grubości obramowania, rozciągania i innych. Formatowanie tekstu również nie będzie więcej stanowiło problemu, gdyż m. in. zmienimy marginesy, interlinie, podkreślenia. Zmodyfikujemy także pola tekstowe, połączymy je czy dodamy numerację stron. Nie musimy obawiać się już więcej o bezpieczeństwo dokumentów, bowiem istnieje możliwość nadania hasła bezpieczeństwa naszym dokumentom. Oprócz niewątpliwej użyteczności, oprogramowanie to zużywa dosyć znaczną ilość zasobów systemowych.