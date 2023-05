Image To PDF służy do konwersji plików graficznych do formatu PDF. Możliwa jest konwersja wielu plików jednocześnie oraz wskazanie całego folderu ze zdjęciami do konwersji.



Program konwertuje pliki w następujących formatach: TIFF, JPG, PNG, PCD, PSD, TGA, BMP, DCX, EMF, WMF. Co ważne aplikacja jest łatwa w konfiguracji. Użytkownik może ustalić własne preferencje ścieżki zapisu, kompresji, PDF Info, itd.