Free Scan to PDF jest darmowym oprogramowaniem przeznaczonym do skanowania dokumentów i zapisywania ich w formacie PDF. Program służy również do tworzenia plików PDF z istniejących już plików tekstowych. Free Scan to PDF oferuje możliwość obsługi lokalnego lub sieciowego skanera, za pomocą którego możemy w prosty sposób zeskanować tekst do programu i zapisać go w formacie PDF.

Program w pełni korzysta z technologii Scanner Enhancement (SET), która zwiększa jakość skanowanego, dowolnego tekstu do komputera i pozwala na modyfikowanie jego ustawień z poziomu programu. Program z dokładnością skanuje nie tylko zwykłe i standardowe dokumenty, ale również gazety, afaktury, kolorowe zdjęcia.

Free Scan to PDF posiada też wiele rozmaitych narzędzi do edycji zeskanowanego dokumentu. Ponadto pozwala szyfrować i zabezpieczać dokumenty, przesyłać pliki PDF przy użyciu programów pocztowych oraz konwertować pliki graficzne do formatu PDF.