Free Image OCR to bezpłatny program do rozpoznawania niewyraźnego tekstu w zeskanowanym dokumencie. Program umożliwia też przeprowadzanie konwersji plików graficznych i dokumentów do formatu PDF, modyfikowanie plików tekstowych oraz ich zabezpieczanie przed niepożądanymi osobami.

Program cechuje się prostotą w obsłudze, olbrzymią ilością dostępnych funkcji oraz wsparciem dla technologii OCR, która służy do dokładnego odczytywania zeskanowanego tekstu i rozpoznawania niewyraźnych wyrazów i zdań. W ten sposób, możemy w łatwy sposób zeskanować zniszczone książki, gazety, faktury oraz dokumenty.

Free Image OCR oferuje:

- rozpoznawanie tekstu metodą OCR,

- konwersję do formatu PDF,

- modyfikowanie plików tekstowych,

- czytelny i funkcjonalny edytor tekstowy,

- szyfrowanie plików PDF,

- obsługę wielu plików graficznych (PNG, JPG, TIFF, ICO, PCX, PSD itd.).