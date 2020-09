przenośna wersja darmowego czytnika dokumentów PDF o bogatej funkcjonalności. Stanowi idealną alternatywę dla Adobe Reader i oferuje nowoczesny silnik renderowania, który pozytywnie wpływa na szybkość uruchamiania i przeglądania dokumentów i książek zapisanych w formacie PDF.

Foxit Reader może również posłużyć jako narzędzie do tworzenia plików PDF, drukowania gotowych dokumentów, konwertowania ich do pliku tekstowego lub przesyłanie dokumentów do usługi w chmurze np. DropBox. Oprócz tego, pozwala dodawać sygnatury i adnotacje do przeglądanego dokumentu PDF oraz przełączać tryby widoku pomiędzy interfejsem przystosowanym do wygodnego czytania plików PDF lub ich edycji.