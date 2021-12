Flip PDF Plus Pro to wielofunkcyjny program do tworzenia flip-booków z edytorem multimedialnym.

Możemy tworzyć inspirujące książki do przewracania stron, aby płynnie wyświetlać się na iPadzie, iPhonie, urządzeniach z Androidem i komputerze. Zacznij od setek oszałamiających, wstępnie zaprojektowanych szablonów, w pełni dostosuj swoją broszurę cyfrową lub katalog z interaktywnym efektem, dodając multimedia, takie jak filmy z YouTube, obrazy, numer telefonu i hiperłącze. Każdy może łatwo wygenerować imponujące flipbooki.

Flip PDF Plus Pro w pełni angażuje odbiorców dzięki bogatym interaktywnym mediom. W swoim flipbooku możesz z łatwością osadzić wszystkie rodzaje animowanych multimediów. Z łatwością umieszczaj filmy z YouTube, hiperłącza, animowany tekst, obrazy, pliki audio i inne multimedia na stronie książki i twórz realistyczne wrażenie.

Możemy dodać hiperłącze, aby wyróżnić ważne treści i skierować ruch na swoją stronę lub sklep e-commerce! Dzięki Flip PDF Plus Pro czytelnicy będą mogli angażować się, odkrywać i odkrywać nowe terytoria za pomocą publikacji online.