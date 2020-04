Opis DynamicPDF Converter 2.04

DynamicPDF Converter for .NET to narzędzie usprawniający konwertowanie wielu popularnych plików do dokumentu PDF. Aplikacja została stworzona z myślą o programistach .NET. Konwerter obsługuje konwersję ponad 50 typów plików do formatu PDF, w tym formaty HTML i MS Office. DynamicPDF Converter jest intuicyjny, wydajny i bezproblemowo integruje się z pozostałymi produktami DynamicPDF.