Doro PDF Writer to bezpłatne i zarazem bardzo wygodne w obsłudze oprogramowanie do tworzenia plików w formacie PDF. Aplikacja zużywa niewielką ilość zasobów komputera i w dodatku wspiera niemal wszystkie najpopularniejsze dokumenty zapisane w różnych formatach (DOC, XLS, HTML czy PPT).



Program instaluje się do dowolnego katalogu, a także tworzy specjalną wirtualną drukarkę, umożliwiająca automatyczne zapisywanie zeskanowanych dokumentów do formatu PDF. Działanie programu jest banalnie proste. Wystarczy uruchomić go i wybrać plik, który zamierzamy skonwertować do PDF. Kolejnym krokiem jest wpisanie odpowiedniego tytułu, tematu, słów kluczowych oraz autora i producenta.



Aplikacja pozwala na szyfrowanie dokumentu za pomocą nowoczesnego algorytmu 128-bitowego. Dzięki temu nasze dokumenty mogą być skutecznie zabezpieczone skomplikowanym hasłem. Doro PDF Writer to niewielkie oprogramowanie, które posiada szybki mechanizm konwertujący, a także umożliwia podglądanie dokumentu PDF przed wykonaniem procesu przetwarzania.