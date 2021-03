CutePDF Writer to darmowy program do szybkiego tworzenia dokumentów w formacie PDF. Aplikacja instaluje się i działa jako wirtualna drukarka, przez którą możemy zapisywać dowolne dokumenty w formacie PDF. CutePDF Writer to jeden z najszybszych i najlepszych programów do tworzenia dokumentów PDF.

Program CutePDF Writer zapisze każdy dokument w formacie PDF, który został utworzony w programach biurowych, takich jak Microsoft Word, Wordpad czy nawet w notatniku systemowym. Co więcej obsługa programu jest banalnie prosta. Aby przekonwertować dokument i zapisać go w formacie PDF, włączamy tekst w dowolnym programie biurowym, zaznaczamy w opcjach drukarek – utworzoną wirtualną drukarkę o nazwie CutePDF Writer i naciskamy przycisk odpowiedzialny za drukowanie.

Program szyfruje i deszyfruje dokumenty PDF w 40 i 128-bitowym algorytmie szyfrującym, a także umożliwia modyfikowanie różnych ustawień i parametrów podczas tworzenia pliku PDF. Należy pamiętać o tym, że do prawidłowego działania programu wymagane jest zainstalowanie dodatkowego programu PS2PDF, którego znajdziemy na oficjalnej stronie producenta.