AutoDWG PDF to DWG Converter to oprogramowanie do konwersji plików PDF do formatu DWG lub DXF. Program zachowuje oryginalną jakość, dokładnie odwzorowuje wszelkie linie, tekst TrueType czy łuki oraz pozwala na konwersję wielostronnicowych dokumentów PDF jak i poszczególnych stron. Nie zabrakło również możliwości konwersji grafiki rastrowej na wektorową.