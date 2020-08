Aloaha PDF Suite to pakiet narzędzi służących do obróbki plików w formacie PDF. Program działa w bardzo interesujący sposób.



Instaluje się jako wirtualna drukarka, w momencie gdy z dowolnego programu użytkownik chce wydrukować dokument może wybrać PDF Printer - w ten sposób dokument nie zostanie wydrukowany, natomiast pojawi się nowe okno w którym można zapisać dokument do formatu PDF.



Dzięki temu praktycznie z każdego programu można uzyskać dokument w formacie PDF. Przed zapisaniem dostępny jest podgląd, a także edycja dokumentu. Kolejnym istotnym elementem pakietu jest PDF Editor, pozwala on na otworzenie pliku w dowolnym formacie, a następnie zapisanie go do formatu PDF.



Niestety program w wersji demonstracyjnej zawiera reklamę, która dołączana jest do każdego zapisywanego dokumentu w formie znaku wodnego.