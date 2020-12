Able2Extract Professional jest to program służący do konwertowania dokumentów PDF do innych popularnych formatów. Aplikacja charakteryzuje się prostym i czytelnym interfejsem. Dzięki Able2Extract proces konwersji będzie przebiegał bardzo szybko. Aplikacja bez problemów może konkurować z innymi podobnymi programami.



Program Able2Extract Professional pozwala na wykonanie konwersji do dowolnego formatu, w tym między innymi obsługuje pakiet Microsoft Office (od wersji 97 do 2017), czyli Word, Excel lub PowerPoint. Oprócz tego dokonuje konwersji do innych znanych aplikacji takich jak OpenOffice, AutoCad. Warto dodać, że program ten ma wbudowaną technologię OCR, przeznaczoną do rozpoznawania tekstu w zeskanowanym dokumencie. Obsługuje również czcionki Unicode i Non-Unicode, a także wspiera formaty graficzne PNG, BMP, GIF, TIFF, JPEG itp.