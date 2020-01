Speedy Painter jest darmowym oprogramowaniem graficznym. Charakteryzuje się dużą wydajnością, co osiągnięto dzięki wykorzystaniu języka C++ oraz bibliotek graficznych OpenGL. Narzędzie oferuje tryb referencyjny umożliwiający stały podgląd ostatecznego rezultatu.

Gotowe pliki zapiszemy w formacie JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF. Interfejs użytkownika nie należy do najprostszych i może sprawiać problemy początkującym użytkownikom. Narzędzia do rysowania nie są pogrupowane w menu, jak to bywa w konkurencyjnych rozwiązaniach, lecz są dostępne z poziomu pasków rozlokowanych wokół obszaru roboczego.

Należy również przyswoić sobie listę skrótów klawiaturowych, które na początku mogą sprawiać pewne kłopoty, jednak po czasie okazują się znacznym usprawnieniem podczas pracy. W zestawie narzędzi odnajdziemy m.in. konfigurowalne pędzle pozwalające na modyfikację twardości, stopnia krycia czy wielkości śladu.

Do dyspozycji mamy również gumkę, narzędzie do odwracania obrazu, różdżkę czy przybornik. Co więcej, możemy pracować na warstwach. Ciekawą opcją jest możliwość rejestrowania całego procesu tworzenia rysunku, który możemy zapisać w formie efektownej animacji.