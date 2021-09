Pixia to bezpłatny program do obróbki grafiki rastrowej. Za jej pomocą możemy zmodyfikować istniejące już fotografie przy użyciu różnych narzędzi malarskich i nie tylko. Oferuje funkcje i możliwości przeznaczone nie tylko dla początkujących malarzy, ale również dla zaawansowanych grafików. Warto wspomnieć o tym, że oryginalna wersja programu pochodzi z Japonii i została stworzona przez Isao Maruoka.

Pixia idealnie nadaje się do obróbki dowolnej grafiki rastrowej, a także do retuszu zdjęć w pełnych kolorach i barwach. Obsługuje warstwy, maski i wiele innych funkcji edycyjnych. Można spersonalizować ustawienia pędzla i stosować oryginalne i innowacyjne efekty wizualne. Pixia obsługuje też dodatkowe wtyczki, które możemy dodać do oprogramowania. Nowe wtyczki i dodatki rozszerzą funkcjonalność programu.

Nie zabrakło w nim również podstawowych funkcji, za pomocą których dodamy napisy 3D, rozjaśnimy zdjęcie lub zastosujemy na nim efekt saturacji lub rozmycia. Pozwala tworzyć negatywy, dostosowywać balans barw i kolorów, automatycznie rozjaśniać modyfikowaną fotografię czy poprawiać jego jakość.