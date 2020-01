Photoscape X

to darmowa alternatywa pozwalająca na dokonywanie podstawowej obróbki zdjęć. W odróżnieniu do poprzedniej wersji , została przystosowana do pracy z systemem Windows 10. Za pomocą programu w łatwy sposób wzbogacimy nasze obrazy dodatkowymi efektami czy przyozdobimy ramkami. Ponadto zmienimy rozmiar czy wytniemy fragmenty fotografii.

Tym, co niewątpliwie świadczy o wysokiej jakości aplikacji jest także wsparcie dla wsadowej obróbki grafiki, co przyczyni się do znacznych oszczędności w czasie. Photoscape to również idealna pomoc przy tworzeniu popularnych animacji GIF, do których wykonania wykorzystuje się posiadane zbiory zdjęć.

Nie zabrakło oczywiście możliwości tworzenia zrzutów ekranowych. Wśród dostępnych opcji użytkownik znajdzie także moduł do konwertowania plików RAW do JPG.