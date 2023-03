Painter Essentials to rozbudowany programy stworzony przez firmę Corel Corporation, przeznaczony do cyfrowej obróbki różnych zdjęć. Łatwy w użyciu, charakteryzujący się bogatą funkcjonalnością oraz przejrzystym interfejsem użytkownika. Z jego pomocą możemy malować obrazy od podstaw lub przekształcać istniejące fotografie w imponujące prace malarskie.



Znajdziemy w nim niemal wszystkie najważniejsze narzędzia pracy, niezbędne do malowania różnych zdjęć. Oprócz tego korzysta z najnowszej technologii Smart Stroke, pozwalającej utworzyć i automatycznie przekształcić obraz lub szkic rysunkowy. Program oferuje również szybki dostęp do różnych rodzajów pędzli, palety kolorów oraz miksera do mieszania kolorów.



Painter Essentials umożliwia też naturalne odwzorowanie ruchu pędzla, a także posiada narzędzia kaligrafii i Litografii do tworzenia komików lub efektów kaligraficznych. Nie zabrakło w nim również możliwości rysowania węglem oraz wbudowanych samouczków w formie wideo, które pomogą przy rysowaniu lub modyfikowaniu dowolnych zdjęć na komputerze.



Program Painter Essentials dostępny jest w wersji próbnej i pozwala na 60 dni darmowego użytkowania.