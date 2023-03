Light Developer (wcześniej znany pod nazwą Turbo Photo) to potężne narzędzie do edycji i zarządzania plikami graficznymi na komputerze. Za jego pomocą poprawimy jakość zdjęć cyfrowych, a także dokonamy w nich drobne zmiany przy użyciu dostępnego edytora. W jego zasobach znajdziemy też różne kreatory konfiguracyjne, wspomagające modyfikowanie grafiki cyfrowej.



Do dyspozycji użytkowników oddano szereg funkcji, umożliwiających usuwanie efektów czerwonych oczu, redukcji szumów, usuwanie uszkodzonych lub niewyraźnych pikseli. W programie znajdziemy specjalny album, w którym możemy zarządzać i przeglądać oraz drukować dowolne wybrane zdjęcia.



Program pozwala też na przetwarzanie wsadowe i konwertowanie wielu plików w tym samym czasie. Oprócz tego Light Developer jest pomocny przy drukowaniu fotografii i przechwytywaniu obrazu z ekranu pulpitu lub z podłączonej kamery cyfrowej. Umożliwia też optymalizowanie portretów cyfrowych, dodawanie ramki, tekstów i innych szablonów.