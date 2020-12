Chasys Draw IES to rozbudowane i darmowe narzędzie przeznaczone do obróbki grafiki w systemie Windows. Znajdziemy w nim wszystkie niezbędne funkcje do edycji zdjęć. W tym wypadku stanowi godną alternatywę dla innych tego typu programów, takich jak Adobe Photoshop czy GIMP.



Program Chasys Draw IES charakteryzuje się przyjaznym interfejsem, a jego obsługa jest banalnie prosta. Aplikacja posiada panel zwany Tool Box, w którym znajdują się wszystkie standardowe narzędzia do malowania - pędzel, ołówek, gumka, opcja do pisania tekstu na fotografii i wiele innych. Amatorzy grafiki komputerowej znajdą również pokaźny zestaw filtrów oraz efektów. Oprócz tego program oferuje bogatą paletę kolorów i ekranu z dostępem do warstw. Nie lada udogodnieniem jest obsługa rozbudowanej historii wszelkich wykonywanych operacji. Oznacza to, że przywracanie wprowadzanych zmian staje się znacznie prostsze, zwłaszcza podczas pracy z bardziej rozbudowanymi projektami. Za pomocą aplikacji Chasys Draw IES możemy również przechwytywać obraz z kamery wideo, a także tworzyć animacje gif i etykiety CD oraz DVD.



Wraz z programem instalowana jest także przeglądarka grafiki oraz narzędzie do obsługi plików RAW i przydatny konwerter graficzny. Warto zaznaczyć, że aplikacja w pełni obsługuje procesory wielordzeniowe oraz ekrany dotykowe, w tym również i tablety. Nie zabrakło w nim też funkcji do tworzenia animacji na strony internetowe i wykonywania zrzutów ekranowych. Wsparciem objęte są skanery, tablety oraz procesory wielordzeniowe.