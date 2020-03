AVS Photo Editor jest to przydatne narzędzie do obróbki grafiki bez utraty ich jakości. Aplikacja obsługuje między innymi takie formaty jak BMP, JPG, PCX, TGA, DNG, ICO. AVS Photo Editor jest to doskonała propozycja dla wszystkich użytkowników, którzy zamierzają dostosować zdjęcia do własnych potrzeb.



AVS Photo Editor zawiera wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają obracanie zdjęć, a także ich przycinanie. Oprócz tego znajdziemy w nim funkcje pozwalające na zmianę ostrości obrazu i kontrastu. Aplikacja posiada też opcję do tworzenia czarno białych kompozycji. AVS charakteryzuje się czytelnym interfejsem i z pewnością jego obsługa przypadnie każdemu do gustu.