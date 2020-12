AKVIS Retoucher to oprogramowanie do retuszowania zdjęć. Wraz z nim szybko i skutecznie pozbędziemy się kurzu, rys i wszystkich innych skaz znajdujących się na fotografii. Co więcej, istnieje możliwość obróbki starych, czarno-białych zdjęć i przywrócenia im ponownej wyrazistości.

Program jest także w stanie zrekonstruować utracone fragmenty przy wykorzystaniu informacji z obszaru sąsiadującego z tym, którego brak. Praca aplikacji odbywa się w pełni automatycznie. Wystarczy zatem wskazać interesujący nas obszar, po czym zatwierdzić wybór klikając przycisk Run.

AKVIS Retoucher umożliwia ponadto pozbywanie się dat czy zbędnych, nie pasujących do otoczenia elementów jak kable, kosze na śmieci itd. Dla ułatwienia pracy, można skorzystać z opcji powiększania obszaru roboczego, na którym pracujemy.