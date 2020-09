Vidiot jest narzędziem do do edytowania plików wideo. Pozwala na wykonywanie podstawowych operacji takich jak przycinanie, obracanie czy skalowanie obrazu. Nałożymy również efekty przejść czy dodamy tytuły. Wszystko to odbywa się w oparciu o przejrzysty interfejs użytkownika.

Obsługa programu jest niezwykle intuicyjna. Wystarczy bowiem utworzyć nowy projekt i podać wszystkie parametry obrazu. Należy wówczas określić takie cechy jak rozdzielczość czy też ilość klatek na sekundę. Modyfikacjom poddamy także ścieżkę audio. Istnieje możliwość późniejszego edytowania wszystkich ustawień.

Interfejs użytkownika podzielono na kilka sekcji, które odpowiedzialne są np. za wyświetlanie sekwencji wideo czy oś czasu. Nic nie stoi na przeszkodzie by manipulować ich położeniem w programie. W razie jakichkolwiek problemów z obsługą Vidiot warto skorzystać z dołączonej obszernej instrukcji obsługi.