VSDC Video Editor Pro

to oprogramowanie wideo, które pozwala edytować pliki wideo i tworzyć filmy wszystkich typów. Obsługuje najpopularniejsze formaty i kodeki wideo/audio, w tym wideo DVD, HD i GoPro.Wstępnie skonfigurowane profile sprawiają, że tworzenie filmów dla różnych multimediów i urządzeń mobilnych jest dziecinnie proste. Edytor wideo oferuje wiele wszechstronnych funkcji zarówno do użytku domowego, jak i biznesowego: nakładkę tekstową i audio, szereg wykresów i diagramów, a także narzędzie do tworzenia pokazów slajdów. Nieliniowy system edycji. Oznacza to, że pliki wideo i obrazy niekoniecznie muszą zachowywać określoną sekwencję - mogą znajdować się w różnych miejscach w dowolnym momencie. Poza tym wszystkie obiekty mogą zmieniać swoje właściwości, kształt i położenie w czasie.Przyspieszenie sprzętowe, wielokolorowy klucz chrominancji, regulowane ustawienia parametrów i ulepszona rozdzielczość sprawiają, że VSDC jest narzędziem oszczędzającym czas i wysiłek, pozwalającym na tworzenie dużych filmów HD w kilka minut zamiast godzin.

Uwaga: