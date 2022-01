VEGAS Movie Studio to profesjonalny pakiet do obróbki wideo pozwalający tworzenie niesamowite filmy za pomocą przejść, tytułów i efektów.



Gotowe filmy można przesyłać do serwisów YouTube i Facebook bez wychodzenia z aplikacji. Edytor wideo w nowej wersji został dostosowany do interfejsu dotykowego. Program pozwala na edycję filmów w niemal każdym formacie, w tym MP4 i AVCHD. Wśród ciekawych funkcji warto wymienić możliwość ograniczenia poruszeń i drżeń na filmie czy wstawienie rozmycia i balansu kolorów między scenami.



Movie Magic pozwala na personalizację filmów za pomocą efektów specjalnych i przejść. Do dyspozycji są techniki zielonego ekranu zapewniające realistyczny wygląd. Kolejne istotne efekty to odwracanie filmu, przyspiesznie lub sekwencje w zwolnionym tempie.



Producent zadbał o narzędzia zapewniające perfekcyjną ścieżkę dźwiękową. Import muzyki z płyt CD i plików MP3, usuwanie trzasków i innych niepożądanych dźwięków - to tylko niektóre z możliwości Sony Movie Studio.



Uwaga:

W naszej bazie plików znajdziecie również rozszerzone wersje programu Vegas Movie Studio Suite oraz Vegas Movie Studio Platinum