CyberLink PowerDirector jest najnowszą odsłoną popularnego oprogramowania do nieliniowej edycji wideo. Do dyspozycji otrzymujemy zestaw 500 efektów oraz dostęp do ponad 300,000 darmowych efektów na stronie społeczności CyberLink DirectorZone.com, co pozwala na tworzenie profesjonalnych filmów.

Narzędzie charakteryzuje inteligentne podejście do zarządzania zasobami systemowymi podczas renderowania zaprzęgając potencjał kart graficznych Intel, AMD i NVIDIA. Co ciekawe, poszczególne elementy filmu renderowane są za pomocą osobnych rdzeni. CyberLik PowerDirector obsługuje również OpenCL i SVRT 3 co znacząco przyspieszy rendering grafiki.

Do dyspozycji użytkownika oddano również intuicyjny Menu Designer pozwalający na projektowanie menu filmów DVD. Nie zabrakło także poprawionego mechanizmu stabilizacji obrazu, który eliminuje efekt rozmycia zwłaszcza gdy wyświetlane są obiekty, które się szybko poruszają. Istotne modyfikacje poczyniono w kwestii kompresji, do której użyto H.265/HEVC, który gwarantuje zmniejszenie pliku do 32% bez utraty jakości.

Oprogramowanie pozwala na wykorzystanie do 100 ścieżek audio oraz wideo. Dodatkowo usuniemy szumy czy też wyostrzymy obraz. Ciekawe rezultaty osiągniemy przy użyciu funkcji slowmotion. Finalne efekty naszej pracy opublikujemy na takich serwisach jak YouTube czy Facebook.

PowerDirector posiada nowy, intuicyjny interfejs, w któym można powiększyć rozmiary miniatur obiektów biblioteki, lub zwiększyć wysokość osi czasu aby mieć lepszy dostęp do fragmentu nagrania. Producent oferuje także TrueTheater, dzięki której możliwa staje się konwersja obrazu jakości SD do HD, a także poprawa oświetlenia scen.

Wbudowane narzędzie MagicMovie to najprostszy sposób do tworzenia domowych filmów. Wystarczy zaznaczyć zdjęcia lub filmy, które chcemy użyć a MagicMovie automatycznie doda stylowe szablony, muzykę oraz efekty.