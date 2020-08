MAGIX Movie Edit Pro Plus to zaawansowane narzędzie do obróbki wideo. Umożliwia tworzenie profesjonalnych filmów bez potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy. MAGIX posiada obsługę najnowszych standardów, w tym Full HD, 4K (UHD) oraz Blu-ray.

Narzędzie oferuje wygodny w obsłudze edytor umożliwiający modyfikowanie materiału wideo na osi czasu składającej się z 32 ścieżek (tracks). Użytkownik ma możliwość skorzystania z szerokiem bazy dodatkowych efektów specjalnych czy wtyczek jak VST i DirectX plug-ins.

MAGIX Movie Edit Pro posiada funkcję Direct YouTube, która pozwala na przygotowanie i zamieszczanie materiału wideo w serwisie YouTube. Mnogość funkcji czyni MAGIX Movie Edit Pro bardzo ciekawą alternatywą dla innych programów tego typu.