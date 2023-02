Lightworks to bezpłatny i zarazem rozbudowany program przeznaczony do profesjonalnego montażu filmu na komputerze. Aplikacja pozwoli nam zmontować filmy dla Facebooka, YouTube, a także stworzyć w rozdzielczości SD, HD czy nawet w 4K.



Warto zaznaczyć, że z tego oprogramowania korzystali twórcy takich hitów jak Mission Impossible, Wyspa Tajemnic czy Pulp Fiction. Znajdziemy w nim zestaw najważniejszych narzędzi do edycji kolorów i odcieni, które w pewnym stopniu zwiększą jakość modyfikowanego filmu. W programie możemy pracować na nieograniczonej ilości ścieżek audio i wideo.



Lightworks obsługuje skróty klawiszowe, które wspomogą zarządzanie i montowanie filmu. Oprócz tego charakteryzuje się innowacyjnym interfejsem użytkownika i dość nietypowym układem poszczególnych narzędzi i opcji konfiguracyjnych. Pozwala nagrywać materiały wideo z kilku kamer w tej samej chwili, a także bez problemów modyfikuje filmy w rozdzielczościach SD i HD.