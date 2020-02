HitFilm Express

to bezpłatne oprogramowanie do tworzenia i edycji filmów w wysokiej jakości. Oferuje rewolucyjne rozwiązania do tworzenia efektów wizualnych i edycji materiałów wideo w procesie postprodukcji.

Do tworzenia i edycji filmów możemy korzystać z wbudowanej przeglądarki zawierającej różne poradniki oraz z szablonów, które można wykorzystać do swoich projektów. Podczas edycji możemy korzystać z osi czasu na której montujemy różne klipy, przekształcamy i organizujemy fragmentami obrazu i zaimplementowanego dźwięku. Oprócz tego, umożliwia dodawanie rozmaitych efektów wizualnych czy zewnętrznych napisów.

Cały proces tworzenia lub edycji filmu składa się z trzech części. Na początku ustawiamy najważniejsze parametry w tym rozdzielczość obrazu, ilość klatek, proporcję ekranu i rendering. Następnie edytujemy nasz projekt i na końcu eksportujemy go zapisując go na dysku w odpowiednim formacie lub przesyłamy bezpośrednio z poziomu programu do serwisu YouTube.