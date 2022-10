Free Video Editor to bezpłatny program do edycji plików wideo. Za pomocą tego narzędzia usuniemy niechciane elementy z filmu bez ponownego kodowania. W tym wypadku, wszystkie modyfikowane pliki wideo zachowają swoją oryginalną jakość obrazu! To obecnie jeden z najlepszych programów do łatwego i szybkiego usuwania różnych elementów z filmu.



W programie znajdziemy podstawowe opcje do odtwarzania filmów, takie jak pauza, przesuwanie do wybranego fragmentu lub oglądanie materiału wideo klatka po klatce. Oprócz tego posiada zaawansowane funkcje do przycinania pliku wideo w odpowiednich fragmentach. Wyświetla też dokładne wartości odnośnie zaznaczonej części filmu – pozycja początkowa, końcowa oraz jego czas trwania.



W celu usunięcia niechcianego fragmentu filmu, wystarczy zaznaczyć jego początkowy i końcowy punkt i następnie nacisnąć przycisk "zapisz wideo”. Nowy utworzony materiał wideo zostanie automatycznie zapisany do nowego pliku na dysku twardym. Free Video Dub obsługuje wiele formatów multimedialnych, w tym między innymi MP4, AVI, MKV, FLV, 3GP, WEBM, WMV czy MPG. Jego obsługa jest banalnie prosta i nie sprawi żadnych kłopotów początkującym użytkownikom komputera.