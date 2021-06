Easy Video Maker

to oprogramowanie do tworzenia i edycji materiałów wideo. Wyróżnia się darmową wersją, wsparciem popularnych formatów oraz ogromną ilością narzędzi i funkcji do obróbki plików wideo.

Za jego pomocą utworzymy lub zmodyfikujemy filmy w wysokiej jakości 2D lub 3D wraz z ciekawymi efektami wizualnymi. Warto wspomnieć o możliwości osi czasu, na której wykonujemy różne czynności na plikach wideo w tym m.in.: łączymy i dzielimy fragmenty filmów.

Edytor pozwala też na pomniejszanie / powiększanie rozmiaru obrazu, modyfikowanie barw i kolorów, a nawet miksować dźwięk oraz regulować jego poziom głośności.

Powoli nam zoptymalizować utworzone filmy za pomocą najbardziej odpowiedniego formatu, który wybierzemy - YouTube, Facebook, Vimeo, AVI, MP4, WMV, MPEG, MOV, ASF, iPhone, iPad, Android itp.

Posiada Łatwy w użyciu tryb osi czasu, przeznaczony do aranżacji / edycji klipów wideo, zdjęć, ikon, tekstów, tekstów, napisów, audio, efektów we właściwym momencie.