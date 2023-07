to kombajn multimedialny oferujący użytkownikom ogromne możliwości podczas edycji plików multimedialnych.

Umożliwia konwertowanie plików, kompresję, edycję audio i wideo oraz usuwanie szumów z tła oraz scalaniu plików czy tworzeniu GIF.

EaseUS VideoKit to coś więcej niż tylko oprogramowanie do tworzenia wideo, ponieważ łączy wszystkie programy do edycji wideo w kompleksowym miejscu roboczym i zapewnia użytkownikowi pełny dostęp do wbudowanego konwertera wideo, kompresora wideo oraz zaawansowanego edytora.

Konwerter wideo przetwarza pliki z ultraszybką prędkością. Wspierany przez sztuczną inteligencję, automatyzuje konwersję wideo HD/4K do MP4, AVI, MOV lub dowolnego innego formatu bez utraty jego jakości.

Natomiast konwerter audio posłuży do wyodrębniania dźwięku z wideo i zmiany go na dowolny format, taki jak MP3, M4A, MAV, M4R, AIFF, APE, FLAC, ACS, AAC, OGG, AMR, MP2 itp. W edytorze możemy przycinać materiały audio/wideo, dodawać napisy, efekty oraz znaki wodne. Doskonale posłuży dla influencerów czy Vlogerów oraz dla zwykłych użytkowników.

Wersja darmowa jest mocno ograniczona w porównaniu do wersji próbnej lub pełnej. Możemy w niej konwertować itp tylko określoną ilość plików multimedialnych. Użytkownicy mogą również za darmo tworzyć pliki GIF.