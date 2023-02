to zaawansowane oprogramowanie do edycji plików wideo. Wyróżnia się wsparciem dla nowoczesnych formatów multimedialnych, a nawet obsługą najwyższej rozdzielczości obrazu.

W programie znajdziemy różne wideo poradniki, wspomagające edycję filmu i wykonywanie wielu innych czynności w programie. Oferuje też szybkie dodawanie zdjęć, nagrania wideo i audio metodą przeciągania i upuszczania bezpośrednio na osi czasu oraz rozbudowaną edycję w trybie wielościeżkowym. Oprócz tego posiada zaawansowane efekty specjalne do tworzenia kadr i animacji poklatkowych o kinowej jakości.

Corel VideoStudio Pro posiada funkcję śledzenia ruchu obiektu, umożliwia śledzenie poruszających się obiektów. Dodaje tez grafikę oraz dowolny fragment tekstu do nagrania wideo. Ponadto program umożliwia tworzenie efektownych materiałów wideo przeznaczonych do odtwarzania na urządzeniach przenośnych oraz publikacji w Internecie lub na dyskach DVD i Blu-ray Disc.

Umożliwia edycję filmów zapisanych w formacie XAVCS (3840 x 2160), AVCHD 2.0, AVCHD 3D, AVCHD Progressive oraz AVCHD 3D/Progressive. Dodatkowe funkcje AVCHD pozwalają na dodanie menu nawigacyjnego, napisów i innych elementów. Ponadto materiały w formacie AVCHD można zapisywać na karcie SD w celu umożliwienia natychmiastowego podglądu na urządzeniach obsługujących te karty.

Na szczególną uwagę zasługuje edytor napisów, który pozwala na dodawanie napisów do ścieżki dźwiękowej. Nowa funkcja edytora napisów pomaga zaoszczędzić czas dzięki zastosowaniu nowej technologii wykrywania głosu, która błyskawicznie dopasowuje napisy do dialogów w materiale wideo. Warto też powiedzieć parę słów o możliwości dostosowania ruchu elementów graficznych, tytułów, obiektów i klipów wideo. To doskonały sposób na tworzenie dynamicznych materiałów wideo z profesjonalnymi efektami, takimi jak obraz w obrazie. Ponadto dostosowany obraz wideo można zapisać w bibliotece ścieżek, co pozwoli na szybki i łatwy dostęp przy kolejnym użyciu.

Uwaga:

Aby można było skorzystać z programu, należy po jego uruchomieniu dokonać darmowej rejestracji wpisując własny adres e-mail.